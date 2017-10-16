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Kırgızistan’daki seçimlerin galibi belli oldu

Kırgızistan’daki seçimler, komşu ülke Kazakistan’ın sürece müdahale ettiği iddialarının gölgesinde geçmişti

16 Ekim 2017 16:16

Çeviri - Gonca Tokyol

Kırgızistan’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in de desteklediği, eski Başbakan Sooronbay Ceenbekov oldu. Jeenbekov, oyların yüzde 50’den fazlasını alırken; en yakın rakibi Ömürbek Babanov’un oy oranı ise yüzde 30’larda kaldı. 

Oyların yüzde 97’sinin sayıldığını belirten seçim yetkililerinden yapılan açıklamada, iktidar partisinin adayı Ceenbekov’un yüzde 50’lilik seçim barajını geçerek oyların yüzde 54’ünü, muhalefetteki Cumhuriyet Partisi Kurucu lideri Babanov’un ise oyların yüzde 33’ünü aldığı duyuruldu.

Kırgızistan’daki seçimler, komşu ülke Kazakistan’ın sürece müdahale ettiği iddialarının gölgesinde geçmişti. Cumhurbaşkanı Atambayev, servetini Kazakistan’da elde eden petrol devi Babanov’un “Kazak yetkililerin başkan adayı” olduğunu iddia ederken, Kazakistan ise bu suçlamalara gümrük kontrollerini artırarak cevap vermişti. 

Biri kadın 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüzde 50’nin biraz üzerinde olduğu kaydedilirken, seçimin 59 ülkeden toplam 773 gözlemci tarafından takip edildiği belirtildi.

Makamdan 1 Aralık 2017’de ayrılacak olan Atambayev, 6 yıllık görev süresini doldurmasının ardından Anayasa gereği tekrar aday olamamıştı.

 

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