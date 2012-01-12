-Kırgızistan Cumhurbaşkanından "Türkçe" sitemi TBMM (A.A) - 12.01.2012 - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atanbayev, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i makamında ziyaret etti. Çiçek, Atanbayev'in, cumhurbaşkanı olmasından sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Türkiye ile Kırgızistan'ın, dost ve kardeş ülke olduğuna işaret eden Çiçek, ''İlişkilerimizin temelinde menfaat ilişkisi değil, dostluk ve kardeşlik ilişkisi var. Sizin ziyaretiniz, hem dostluğu hem kardeşliği pekiştirecek, tarihi ve önemli bir ziyarettir'' diye konuştu. Çiçek'in, Kırgızistan'da önemli değişiklikler yaşandığını, bunları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, parlamenter sistem açısından katkı yapabileceklerini belirtti. -Konuşmasını Türkçe yaptı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atanbayev, konuşmasını Türkçe yaptı. TBMM'nin 23 Nisan 1920'de TBMM'nin toplandığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis Başkanı seçildiğini, 23 Nisan'ın bayram olarak kutlandığını anlatan Atanbayev, zor bir zamanda Türk meclisinin, vatanın geleceğini eline aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Atanbayev, ''Bana göre Türk Meclisi başka bir meclis. Böyle bir tarihi olan Meclis, dünyada yoktur, hatırlamıyorum. Benim için böyle bir Mecliste konuşmak büyük bir gurur, şans. Çok heyecanlıyım'' dedi. Atanbayev, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Niye Tacikistan ile Türkiye ilişkileri, Türkiye ile Kırgızistan ilişkisinden 3 kat, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinden 10 kat, Kazakistan ile ilişkilerinden 20 kat yüksek? O zaman problem Kırgızistan'da. İşadamlarıyla konuştuğumda, 'Biz yatırım yapmak için geliyoruz, eski iktidarlar bize kaç lira rüşvet vereceksin diyorlar' diyor. İnşallah bundan sonra durum bambaşka olacak. İktidara tam eski Türkler geldi. Kırgızlar tam eski Türk. En eski sözler sadece Kırgızlar'da kalmış. Türkler pantolon diyor ama o Fransızca'dır. Türkler, buraya gelene kadar sözlerinin hepsini unutmuş. Türk grameri çok güzel, gelişmiş ama eski sözler unutulmuş. Biz de tam tersi. Her zaman üzülüyorum, Türklerin gramerini, Kırgızların eski Türkçe sözlerini alsak, ne güzel bir Türkçe, ortak dil olacak. Türkiye Türkleri, eski sözlerini unutuyor. Eskiden lira yoktu, akçe deniliyordu. Şimdi siz beyaz, siyah diyorsunuz. Ama Türkçe, ak, karadır.''