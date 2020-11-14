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Dünya

Kırgızistan Başbakanı Caparov istifa ettiğini açıkladı

14 Kasım 2020 22:11

Cumhurbaşkanı Vekili Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov yaptığı açıklamada, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için istifa ettiğini belirtti.

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