Kırgız öğrencilerden 'Kolbastı' Şov

Tüm dünyada renkli görüntülere sahne olan Türkçe Olimpiyatları'nın ülke finalleri heyecanı Kırgızistan'da da yaşandı.



Başkent Bişkek'te düzenlenen olimpiyat finali şölen havasında geçti. Kırgız öğrencilerin "Kolbastı" gösterisi büyük ilgi topladı.



Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Türkçe Olimpiyatları'nın Kırgızistan finaline katılan Kırgız ve Türk üst düzey yetkililer, yarışmanın muhteşem geçtiğini dile getirdiler.



Türkçe Olimpiyatları Kırgızistan finali töreninde öğrencilerin seslendirdikleri şarkı ve şiirlerin yanı sıra oynadıkları halk oyunları profesyonelleri aratmazken, Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Kırgızistan'da yaşayan Türk ve Kırgız vatandaşlar öğrencileri ayakta alkışladılar. Karadeniz yöresine ait "Kolbastı" oynayan Kırgız öğrenciler davetlilere coşkulu dakikalar yaşattı.

