Kireçtozu diye sigara geçirdiler!

T24 - Gümrükteki rüşvet çetesi, sigara gibi vergi oranı yüksek ürünleri kireçtozu gibi vergisi düşük mallar olarak gösterip milyonlarca liralık vurgun yaptırmış.



Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ya gelen rüşvet ihbarı üzerine başlayan operasyon kapsamında gözaltına alınan, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 35 zanlının sorgusu sürerken, polis şebekenin çalışma yöntemlerini belirledi.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Rüşvet çetesinin, sigara gibi vergi oranı yüksek ürünleri kireçtozu gibi vergisi düşük mallar olarak gösterip milyonlarca lira vurgun yapılmasını sağladığı belirlendi. Çetenin, ayrıca, gümrük çıkışı yapmış gibi evrak düzenleyip haksız yere vergi iadesi alınması, elektronik ürünlerin değerini çok düşük gösterip çok az vergi ödenmesi, bazı ürünlerin olduğu miktardan daha az gösterilerek yurda sokulması gibi usulsüzlükler yaptığı iddia edildi.



Ekinci, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Başmüdürü Coşkun Cihanoğlu, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali Müdürü Hayrettin Eker’in de aralarında bulunduğu 33 kişinin sorgusu sürerken, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında “gümrükte risk grubu” olarak tabir edilen firma yetkililerinin ve rüşvete aracılık eden müşavirlerin de bulunduğu belirtildi. Mali Polis tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların paranın geçtiği telefon görüşmelerini ve rüşvet suçlamasını kabul etmedikleri öğrenildi.





Şüphelileri uyardı



Cihanoğlu’nun rüşvet çarkı içinde olmadığı ancak, hakkında soruşturma sürdürülen müdürleri “takip ediliyorsunuz” diye uyardığı ve gelen yaklaşık 200 yolsuzluk ihbarını dikkate alıp soruşturma başlatmadığı öne sürüldü. Mali polisin, Cihanoğlu’nun operasyondan haberdar olması nedeniyle planlanandan daha önce baskınları yaptığı belirtildi. Polis şimdi Cihanoglu’na bilgi sızdırdığı iddia edilen köstebeği de araştırmaya başladı.





İşte vurgun yöntemleri



Polisin yaptığı çalışmaya göre, çete, gümrük ithal vergisi yüksek olan sigara ve benzeri ürünlerin kireçtozu olarak yurda sokulmasını sağladı. Bu yöntemle her konteynırda devlet milyonlarca lira kayba uğratıldı. Ayrıca, yurtdışına ihraç edilmesi gereken mallara gümrük çıkışı yapılmış gibi gösterilerek, haksız yere milyonlarca KDV iadesi alındı. Fotoğraf makinası ve bazı elektronik ürünlerin değeri çok düşük gösterilerek, çok az vergi ödenerek büyük vurgunlar yapıldı. Bazı ürünlerde de yurda giren malın kilosu az yazıldı. Gümrük Başmüdürü Ekinci’nin yönettiği öne sürülen çetenin tüm bu işlemler için firmalardan büyük miktarlarda rüşvet aldığı iddia edildi. Yurda usulsüz mal sokmak isteyen firmaların, çete üyesi memurların görev saatinde malları gümrüğe getirterek işlemleri yaptırdığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin mal varlıkları da incelemeye alındı





Sekreterlere de bin lira harçlık



Bu arada çetedeki müdürlerin her muayene memuru için bir ücret kotası koyduğu öğrenildi. Memur kendisine söylenen tutarda parayı her hafta müdürüne teslim ediyordu. “Çantacı” diye tabir edilen bu memurlar, müdürle önce lüks bir restoranda buluşup görüşüyor, ancak parayı akşam çanta içinde evde teslim ediyordu. Memur topladığı paranın fazla kısmını ise kendine ayırıyordu. Müdürlerin sekreterlerine ise gelen her tutardan haftalık bin lira verdiği iddia edildi.





Ambarlı ağa takıldı



Ambarlı Gümrüğü’nde “İkiz konteynır” yöntemiyle sigara vurgunu yapmak isteyen kaçakçıların, İstanbul’daki “gümrükte rüşvet” operasyonu sırasında yapılan izleme ve dinlemeler sırasında ağa takıldığı ortaya çıktı. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü, geçen hafta İstanbul”da gerçekleştirdiği operasyonda Çin, Dubai ve Türkiye rotasını izleyen sigara kaçakçılarını takip ederek 45 adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon lira olan 464 bin paket sigara ele geçirmişti. Operasyonda 29 kişi de gözaltına alınmıştı. Ambarlı Gümrüğü’ne ikiz konteynır indiren çetenin gümrük memurlarına beyannamede katı atık bulunan konteynırı gösterdikleri, ancak çıkışta içinde sigara bulunan konteynırı gönderdikleri anlaşılmıştı. İstanbul polisi, çetenin bu yöntemle son 1 yılda yurda en az 50 milyon liralık kaçak sigara soktuğunu açıklamıştı.





DHL: Bizimle alakası yok



İstanbul Gümrükler Başmüdürü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda gümrük görevlisinin gözaltına alındığı operasyonlarla adı geçen DHL taşımacılık şirketi bir açıklama yaptı. DHL şirketinin taşımacı olarak devlete ödenen hiçbir vergide taraf olmadığı ve malların vergisinin ödenmesi yükümlülüğün alıcı firmaya ait olduğu belirtilerek, “Yapılan operasyon ile DHL firmasının herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu operasyon kapsamında DHL tarafında herhangi bir arama yapılmamış, hiçbir şirket yöneticisi veya çalışan gözaltına alınmamış olup bilgilerine dahi başvurulmamıştır. Bu kapsamda yapılan iddialar asılsızdır ve yayınlar yanlış bilgilere dayanmaktadır” denildi.