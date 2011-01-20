-KİRCHNER, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE RESMİ TÖRENLE KARŞILADI ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Arjantin Cumhurbaşkanı Christina Fernandez de Kirchner'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Türkiye ve Arjantin milli marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından, Kirchner onur kıtasını ''Merhaba asker'' diyerek selamladı. Çankaya Köşkü'nün Büyük Şeref Kapısı önünde tokalaşarak, gazetecilere poz veren Gül ve Kirchner baş başa görüşmeye geçtiler. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan Gül ve Kirchner daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Zafer Çağlayan ve Selma Aliye Kavaf, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de katıldı.