Kırca: Darbe dönemi kapandı

Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Kırca, parodi ve skeçleriyle yıllarca devleti eleştirdi. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Şimdi ise 'devletin kendisi' olmaya aday. 29 Mart yerel seçimlerinde, DSP'den Üsküdar'da belediye başkanlığı koltuğuna oturmak için mücadele edecek.



zaman gazetesinin haberine göre; kendini 'demokrat' olarak tanımlayan Kırca, demokrasinin insanın damarlarında olması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de darbeler döneminin artık kapandığına inanıyor. Çiçeği burnunda siyasetçi, demokrasiden geri dönüşün söz konusu olamayacağının altını çizerken, "Darbe dönemi artık kapandı. Darbelerle bir şey olmayacağını asker de biliyor. Gerçek çözümün demokraside olduğunu herkes görüyor." diyor.



Kırca, darbeye altyapı çalışmalarıyla gündeme gelen Ergenekon terör örgütünün varlığına inanıyor. Bu tür yapılanmaların 'Amerika güdümlü' tüm ülkelerde olduğunu savunuyor. Ancak soruşturmanın daha 'demokratik' bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini savunuyor:

"Eğri ve doğru aynı sepette. Kamuoyunda tanınmış, devletin ileri gelen isimlerinin gözaltına alınması, ifadelerine başvurulması daha demokratik olmalı. İnsanları sabah 10.30'da uykusundan kalkıp, kahvaltısını yaptıktan sonra alsan, sabahın 5'inde kapısını tekmelemesen dahi iyi olur."



Levent Kırca 59 yaşında. Televizyon ekranlarında evlere konuk olan 'Olacak o Kadar'daki tiplemeleriyle halkın sevgisini kazandı. Programda asker ve polisi eleştiren Kırca, gerek TSK'dan gerek emniyetten olumsuz hiçbir tepki almadığını söylüyor. Çalıştığı televizyon kanallarındaki bazı yöneticilerin darbelerle ilgili skeçler konusunda kendisini uyardığını aktaran Kırca, "Ben de onlara yalan söylüyordum. Genelkurmay başkanıyla konuştum. 'Tabii Leventçiğim oynayabilirsin.' dediler diyordum. Ertesi gün de gerçekten Genelkurmay başkanı arıyordu ve tebrik ediyordu." şeklinde konuşuyor.



'Araba çekme uygulaması bitecek'



Siyasete neden soyunduğunu da anlatan Kırca, artık yönetilmekten sıkıldığını söylüyor. İddialı olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, Üsküdar'da köklü değişikliklere gideceğini ifade ediyor. İlginç vaatlerde bulunan Kırca, ilk iş olarak yanlış park yapan araçların çekilmesi uygulamasına son vereceğini ifade ediyor. "Arabalara yazık. Arabamın camına 'Ben Levent Kırca tuvalete gittim geleceğim, namazdayım geleceğim' yazıyorum. Yine arabamı çekiyorlar." diyen Kırca'nın diğer vaatleri şöyle: "Üsküdar'da dar gelirliler için ücretsiz halk okulları, sanat okulları olacak. Gıda tüketiminin ve sağlık harcamalarının yüzde 10'unu belediye karşılayacak. Hollywood'daki gibi dev film platoları kuracağız. "



Başı açık ya da kapalı tüm vatandaşların oyuna talip olduğunu belirten Kırca, herkesi kardeşi gibi gördüğünü anlatıyor. AKP iktidarıyla dünya görüşünün uyuşmadığını dile getiren ünlü tiyatrocu, ancak şimdiye kadar gördüğü en iyi belediye başkanlarının ise bu partiden olduğunu söylüyor.