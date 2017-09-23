Kiraz'da uyuşturucu operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kiraz İlçesi\'nde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 776 gram esrar ile 220 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Olgunlar Mahallesi\'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese yapılan baskında kurutulmuş halde 5 kilo 776 gram kubar esrar ile 220 kök hintkeneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.S., A.S. ve N.S. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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