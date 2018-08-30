T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kiraz'da ormanlık alanda 1970 kök Hint keneviri ele geçirildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi

30 Ağustos 2018 14:52

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Çatak Mahallesi, Taşlıçukur mevkisinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bölgeye dün operasyon düzenleyen ekipler, bin 970 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri tek tek sökülüp, imha edildi.
Jandarma, Hint kenevirlerini diken kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHA İZMİR KirazHintKirazJandarma KomutanlığıMahallesi TaşlıçukurBölgeyeJandarma HintFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24