T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kiraz'da 48 kilo esrar ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, mısır tarlasına ekili 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirildi

07 Eylül 2018 14:38

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde, mısır tarlasına ekili 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözlatına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.\'nin Kiraz\'da mısır tarlasında hint keneviri yetiştirdiğ bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 20.00 sıralarında tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 738 kök Hint keneviri ile yaklaşık 48 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.\'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAKirazHintOlaylaJandarma KomutanlığıDün saatGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24