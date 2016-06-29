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Kiraz Mevsimi'nin 'Öykü'sü, Game of Thrones'da mı oynayacak?

"Özge Gürel de diziye katılırsa, taht oyunlarını Türkler kazanacak"

29 Haziran 2016 20:59

Kiraz Mevsimi dizisinde 'Öykü' karakterini canlandıran Özge Gürel'in, Game of Thrones'da rol alacağı iddia edildi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Jon Snow'un annesi Lyanna Stark'ın doğum sırasında öldüğü sezon finali sonrasında pek çok internet sitesinde karakterin 7. sezonda flashbacklerle dizide yer alacağı ve Stark'a Türk oyuncu Özge Gürel'in hayat vereceği konuşuldu.

Takvim'in haberine göre; daha önce de Türk oyuncular Sibel Kekilli ile Tamer Hassan'ın rol aldığı ve animasyonlarının bir bölümünde Onur Can Çaylı'nın imzasının olduğu Game of Thrones'un 7. sezonunda Gürel'in oynayacağı haberleri üzerine sosyal medyada "Özge de diziye katılırsa, taht oyunlarını Türkler kazanacak" mesajları yer aldı.

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ÖyküKiraz MevsimiGame of ThronesÖzge Gürel

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