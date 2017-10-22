Kıran kırana mücadelede 3 puan Kayserispor'un

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.Ev sahibi Kayseri'nin gollerini 50. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ve 64. dakikada ilk golün sahibi Deniz Türüç'ün asistinde Ryan Mendes'ten geldi. Konyaspor'un tek sayısını 90+2'de Ömer Ali Şahiner kaydetti.
İki takımın da çokça pozisyona girdiği mücadelede ev sahibi Kayserispor 18 şutta 6 isabet yakalarken, Konyaspor da 12 şutta 5 isabet buldu.
Bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye yükselten Kayserispor, Akhisar'ın ardında 4. sıraya yerleşti. 9 haftada 7 puan toplayan Konyaspor ise 17. sırada küme düşme potasında kaldı.