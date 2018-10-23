Kiralık katil, ikinci kez yanlış kişiyi öldürdü!

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evinin önünde öldürülen Zübeyde Kahraman’ın (40), katil zanlısı yakalandı. Kahraman’ı vuran kişinin aralarında husumet bulunan iki aileden biri tarafından, diğer aileyi korkutmak amacıyla tutulmuş eski bir kiralık katil olduğu ortaya çıktı. Zanlı Murat K.’nin korkutmak amacıyla geldiği olay yerinde etrafa ateş ettiği ve silahından çıkan bir merminin o sırada evinin önünde oturan Kahraman’a isabet ettiği belirlendi.

Yapılan soruşturmada, kiralık katil Murat K.’nin 2005 yılında da yine vurmak istediği bir kişi yerine 6 yaşındaki bir çocuğu ‘yanlışlıkla’ öldürdüğü ve yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi. Ancak bir yıl önce cezaevinden izin ihlali yaparak kaçtığı belirlendi.

Arsa kavgası

Hamidiye Mahallesi, Kaymak sokak üzerinde 10 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda, evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda İ.T. adlı kişi de yaralandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olayın iki aile arasında bir arsa yüzünden yıllardır devam eden olaylar zinciri sonucu meydana geldiğini tespit etti. İki aile arasında son bir yılda 4 silahlı saldırı yaşandığı öğrenildi. Olay gecesi T. ailesinin bireylerini korkutmak için A. ailesi tarafından tutulan bir kişinin olay yerine geldiği, ateş açtığı ve yanlışlıkla Zübeyde Kahraman’ı vurarak öldürdüğü tespit edildi. Polis bir gün sonra şüphelinin kaçtığı otomobili terk edilmiş olarak buldu.

Elde edilen delillerden olayı gerçekleştiren kişinin Murat K. olduğu tespit edildi. Polis Murat K.’nin 2005 yılında yine kiralık katil olarak tutulduğunu, ancak şüphelinin yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğünü belirledi.

10 kişi gözaltına alındı

Cinayetle ilgili yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından kiralık katil Murat K. ile olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen S.A., K.A., M.A. M.A.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Murat K. suçunu itiraf ederken, amacının sadece korkutmak olduğunu, Zübeyde Kahraman’ı yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Kendisini kiralayanlarla bir para konuşmadığını iddia eden zanlı, husumete neden olan arsanın satışından yüzde almayı planladığını ifade etti. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. (DHA)