Kiralık evde açık artırma dönemi

"Böyle devam ederse seneye kimse kiralayacak ev bulamaz"
Kiralık evlerde artık açık artırma devri başladı. Suadiye, Erenköy gibi ev sıkıntısı çekilen semtlerde bir kiralık konut çıkınca, emlakçılar kaç kişi varsa tüm taliplerini çağırıp açık artırmayla en yüksek fiyatı verene kiralamaya başladıklarını duyuyoruz. 7 bin lira ile başlayıp en yüksek kirayı verende konut kalıyor. Eğer bu böyle devam ederse seneye kimse kiralayacak ev bulamaz. Kiralık konut krizi çıkar. Bu arz talep meselesi. Kiralık konut arzı olmazsa kiralar füze gibi çıkar.”