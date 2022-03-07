Kiralık evde açık artırma dönemi

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ev kiraları yükselmeye devam ederken, İstanbul'da bazı emlakçılar, Suadiye, Erenköy gibi ev bulma probleminin yaşandığı semtlerde açık artırma yöntemiyle ev kiralamaya başladı.

SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “İstanbul’da kiralık evlerde artık açık artırma ile kiralama devri başladı. Birtakım düzenlemeler yapılmaz ise seneye kiralık konut krizi patlayabilir” dedi.

Hürriyet yazarı Oya Armutçu'ya konuşan Çelik, şunları söyledi:

“Kiralık ev kalmadı. Konut ve ticari gayrimenkul yatırımcıları artık konuta, ticari gayrimenkule para yatırmıyor. Kimse yeni konut almadığı gibi evlerini satıp bankaya, dövize, altına yatırıyor. 2021 yılı ocak ayında bizim projelerimizden Ataşehir’de 2+1 evin kirası 3500 liraydı; bu yıl 9000 liraya yükseldi. Böyle giderse seneye 19 bin TL olur. Diğer projelerimizde ve şehirlerde de aşağı yukarı durum aynı. Birtakım düzenlemeler yapılmazsa seneye bu parayı vermeyi gözden çıkarsa bile kimse kiralayacağı istediği gibi ev bulamaz. Kiralık konut krizi patlayabilir" dedi.