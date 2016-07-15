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Yaşam

Kiralık Aşk'ta oynayan Onur Büyüktopçu saldırı sırasında Nice'teydi

Onur Büyüktopçu, "olay yerine çok yakın olduğunu ve bu akşam Türkiye'ye döneceğini" açıkladı

15 Temmuz 2016 13:44

Fransa’nın Nice kentinde 14 Temmuz Fransa Ulusal Günü kutlamaları sırasında meydana gelen saldırıda 85 kişi hayatını kaybetti. 'Kiralık Aşk' dizisinin Koray Sargın'ı Onur Büyüktopçu da dünyayı sarsan saldırı sırasında Nice kentinte olduğu belirtildi.

Olay anında menajeri ile telefonla konuşan Büyüktopçu'nun, “İnsanları tarıyorlar, yanımızda ölüyorlar eve sığınacağız gidemiyoruz” dedikten sonra telefonunu kapattığı aktarıldı.   

Geçtiğimiz hafta sevgilisi ile birlikte Nice'a giden Onur Büyüktopçu, 12 günlük tatilin ardından bu akşam Türkiye'ye dönecek.

Bu sabah manajerini arayarak bilgi veren Onur Büyüktopçu, 'olay yerine çok yakın olduğunu ve bu akşam Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Büyüktopçu sosyal medyadan da şunları yazdı:

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