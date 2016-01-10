Kiralık Aşk'ın yıldızı Elçin Sangu tehdit edildi

Kiralık Aşk dizisinin sevilen yıldızı Elçin Sangu'nun internet üzerinden tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa başvurduğu ancak IP numarasının paylaşımı için ABD'ye yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine dosyanın kapatıldığı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncu Elçin Sangu, internet üzerinde tehdit edildiğini söyleyerek savcılığa başvurdu. Savcılık, tehdidin atıldığı bilgisayarın IP numarası için Amerika'dan yardım istedi. Amerika bilgi vermeyi reddetti, savcılık da zorunlu olarak dosyayı kapattı.