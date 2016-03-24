Kiralık Aşk'ın yıldızı Elçin Sangu bir yılda 3 milyon TL kazanacak

Yıldızı “Kiralık Aşk”ta canlandırdığı Defne karakteriyle parlayan Elçin Sangu, reklam şirketlerinin yeni gözdesi oldu. Peş peşe gelen reklam filmi teklifleri arasından ikisini kabul eden genç oyuncu, bu sayede bir yılda 3 milyon lira kazanmış olacak.

Önce bir şampuan markasının yüzü olan ve 1 milyon lira kazanan oyuncu, şimdi de bir zincir mağazayla bir yıllık anlaşma imzaladı.

Hürriyet Kelebek'teki habere göre, söz konusu marka için dört ayrı reklam filminde rol alacak olan Sangu’ya karşılığında 2 milyon lira ödenecek.

Elçin Sangu, iki ay içinde iki ayrı markayla reklam anlaşması imzaladı.