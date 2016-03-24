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Kiralık Aşk'ın yıldızı Elçin Sangu bir yılda 3 milyon TL kazanacak

Elçin Sangu, iki ay içinde iki ayrı markayla reklam anlaşması imzaladı

24 Mart 2016 11:02

Yıldızı “Kiralık Aşk”ta canlandırdığı Defne karakteriyle parlayan Elçin Sangu, reklam şirketlerinin yeni gözdesi oldu. Peş peşe gelen reklam filmi teklifleri arasından ikisini kabul eden genç oyuncu, bu sayede bir yılda 3 milyon lira kazanmış olacak.

Önce bir şampuan markasının yüzü olan ve  1 milyon lira kazanan oyuncu, şimdi de bir zincir mağazayla bir yıllık anlaşma imzaladı.

Hürriyet Kelebek'teki habere göre, söz konusu marka için dört ayrı reklam filminde rol alacak olan Sangu’ya karşılığında 2 milyon lira ödenecek.

Elçin Sangu, iki ay içinde iki ayrı markayla reklam anlaşması imzaladı.

 

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