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"Kiralık Aşk final yapıyor"

Dizinin reytinglerinde düşüş yaşanıyordu

05 Aralık 2016 17:08

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin ocak ayında final yapacağı iddia edildi.

Habertürk'te Mustafa Doğan'ın imzasıyla yayınlanan haberde "Bu denli sevileceğini, bu kadar uzun soluklu olacağını eminim kimse beklemiyordu. Ama oldu.  Ekibin kimyası tuttu, hikâye sevildi ve dizi bugünlere geldi. Hem de reytingin aslanın midesinde olduğu bir dönemde. Tabii her güzel şeyin bir sonu var.  Dizi, bu sezon reytinglerde umduğunu bulamayınca final kararı da kaçınılmaz oldu.  Ekip, 27 Ocak’ta son kez sete çıkacak ve final sahnesini çekip bu maceraya nokta koyacak" ifadesi yer aldı.

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