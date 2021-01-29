Kiralar son bir yılda ortalama yüzde 18, ev fiyatları yüzde 35 arttı

Türkiye genelinde konut kira değeri son bir yılda yüzde 18, satış değeri ise yüzde 35 arttı. Veri şirketi Endeksa.com’a göre, ortalama metrekare kira 14 TL ve ortalama kira 1.480 TL, geri dönüş süresi 20 yıl oldu. Türkiye genelinde 1+1’lerin kirası ortalama 1.200 TL, 2+1’lerin 1.268 TL, 3+1’lerin 1.332 TL, 4+1’lerin ise 2.218 TL.

Türkiye genelinde metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın, Yalova, Gaziantep ve Bursa oldu.

Muğla’da konut kiraları son 1 yılda yüzde 22 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 21 TL, ortalama kira 2.067 TL ve geri dönüş süresi 28 yıl olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ise kiralar son bir yılda yüzde 18 arttı, ortalama metrekare kira 18 TL, ortalama kira 1.667 TL ve geri dönüş süresi 21 yıl oldu.