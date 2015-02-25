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Kıraç'ta 4 günlük elektrik kesintisi isyan ettirdi

İstanbul Kıraç'ta İstiklal mahallesine günden bu yana elektrik verilmiyor

25 Şubat 2015 21:36

İstanbul Esenyurt'ta Kıraç'taki İstiklal mahallesinde 4 gündür devam eden elektrik kesintisi vatandaşları isyan ettirdi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin de telefonlara yanıt vermediği belirtilirken, buzdolabındaki yiyecekler bozulmaya başladı. Sokakta yaşayan yaklaşık 200 aile ise kombileri çalışmadığı için donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

3 günlük kesintinin ardından saat 17.00 sıralarında bölgeye elektrik verildi. Ancak vatandaşların sevinci kısa sürdü. 3 saatin sonunda tekrar kesinti yaşanırken vatandaşlar bugün de elektriksiz kaldı.

 

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