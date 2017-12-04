T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kiracıyla kavga etti, araya giren damadını öldürdü, 7 kişi yaralandı

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI (Kütahya) ,(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı

04 Aralık 2017 02:27

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI (Kütahya) ,(DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi 62 yaşındaki Emin Çakmak, pencerelerin çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla 3\'üncü kattaki evden eşyaları çıkaran kiracısı 24 yaşındaki Mehmet Yalçın\'la kavga etti. Elindeki bıçağı rastgele sallayan Çakmak, kavgayı ayırmak isteyen damadı 34 yaşındaki Yunus Gökçe\'nin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Olay akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Yeni Fazilet Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Yalçın, taşınmak amacıyla kirada oturduğu 4 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki daireden eşyalarını asansörlü nakliye aracıyla taşımak istedi. Evin pencere çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla eşyalarını aşağıya indirten Mehmet Yalçın ile ev sahibi Emin Çakmak arasında tartışma çıktı. Ev sahibi Emin Çakmak, pencere çerçevelerinin sökülmesine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emin Çakmak bıçakla Mehmet Yalçın\'a ve yanında bulunanlara saldırdı. Emin Çakmak\'ın damadı Yunus Gökçe de araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Çakmak\'ın rastgele salladığı bıçakla damadı Yunus Gökçe, kiracısı Mehmet Yalçın ile M.G. (49), R.Y. (43), A.Y. (42), Z.K. (29), S.G. (18) ve H.Y. (17) yaralandı. 
Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan damat Yunus Gökçe doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı hastanede tedaviye alınırken polis ekipleri ev sahibi Emin Çakmak\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Çakmak\'ın \"Kendimde değildim. Kimleri bıçakladığımın farkında değilim\" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TunaTAVŞANLI KütahyaKÜTAHYA TavşanlıEvEminMehmet YalçınElindekiYunus GökçeOlayBağlık Mahallesi Yeni Fazilet SokakEvinTartışmaDoç Dr Mustafa Kalemli Devlet HastanesiDiğerKimleriPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24