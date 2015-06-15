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Ekonomi

Kiracıyı sevindiren karar

Bir site yönetiminin bakım ve onarım giderlerini kiracıdan istemesi üzerine açılan davadan çıkan karara göre, bu giderler ev sahibine ait olacak

15 Haziran 2015 13:44

Ankara Batı Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, bir site yönetiminin bakım ve onarım giderini kiracıdan istemesini, Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı buldu. Habertürk'ten Cemal Doğan'ın haberine göre; mahkemeden, bakım onarım gibi demirbaş niteliğindeki giderleri gayrimenkul tapusuna sahip kişilerin karşılayacağına yönelik karar çıktı.

Ankara’nın Eryaman semtindeki Kaçkar Sitesi’nde oturan Önder Gökçekaya, site yönetiminin 25 Ocak’ta aldığı kararla siteye “demir kapı yapılması, giriş bariyeri, çıkış kapanı, sulama, bakım ve temizlik için işçi çalıştırılması” gibi masraflar için kiracıdan 50 TL, ev sahibinden de 50 TL olmak üzere toplam 100 TL alınmasına karar vermesi üzerine, site yönetimi aleyhine dava açtı.

 

Karar emsal niteliğinde

 

Mahkeme Hâkimi Saffettin Aldemir, “Onarım bakım gibi genel giderlerinden doğan demirbaş niteliğindeki masrafları gayrimenkulün maliki yani tapusuna sahip kişi karşılar” kararı verdi. Böylece 50 TL’lik giderin kiracıdan istenmesinin önüne geçilmiş oldu. Kiracının avukatı Mehmet Ali Canlı, “Bu kararla birlikte şimdiye kadar benzer şekilde yönetimlerce kendilerinden bakım-onarım adı altında para alınan kiracılar dava açabilir ve son 5 yılda ödedikleri parayı geriye dönük faiziyle birlikte alabilir” ifadelerini kullandı. 

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