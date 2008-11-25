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Ekonomi

Kiracıları bir de aidatlar yakacak

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar apartman aidatlarını da yükseltti. 10-12 dairelik bir apartmanın aidat bedelinin 300-500 YTL’ye kadar yükseldi.

25 Kasım 2008 02:00

 Emlak Müşaviri Salim Taşçı, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların apartman aidatlarını da yükselttiğini söyledi.

Taşçı, kiracıların ödediği kiranın yarısı kadar aidat parası vermek zorunda kalacağını belirterek “Kiracılar evin bedelinden önce aidat parasını ve soba bacasının yerinin sorar hale geldi” dedi.

Doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlar apartman aidatlarının yükselmesine neden oldu. Kiracı kiranın yarısı kadar aidat ödemek durumunda kalırken, ev sahipleri ise evlerinde kiracı durumuna düştü. Emlak Müşaviri Salim Taşçı, yaptığı açıklamada, peş peşe yapılan zamlar nedeniyle aidatların da yükseldiğine işaret ederek “Kiracılar evin bedelinden önce aidat parasını ve soba bacasının yerinin sorar hale geldi” dedi.

Ev sahiplerinin bu nedenle kendi evlerinde kiracı durumuna düşeceğini kaydeden Taşçı, kiracıların da ödediği kiranın yarısı kadar aidat parası vermek zorunda kalacağını ifade etti.

Aidatlar 300-700 YTL arasında

Taşçı, 90 metrekarelik evlerin bulunduğu 10-12 dairelik bir apartmanın aidat bedelinin 300-500 YTL’ye kadar yükseldiğini vurgulayarak “Sitelerde ise 40 ile 60 adet daire bulunuyor. Bunların aidatları ise 500 ile 700 YTL arasında değişiyor” dedi.

Emeklilerin ise bu durumda ya soğukta oturmak zorunda kalacağını ya da icralık olacağını söyleyen Taşçı, “Bu gidişle ev kirasını, ısınma masraflarını, aidatlarını ödeyemeyen vatandaş komin yaşama geçmek zorunda kalacak. Kaynana kavgaları artacak” dedi. İş yerlerinin de boşalmaya başladığına dikkat çeken Taşçı, mülk sahiplerinin “aidat karşılığı kiraya verebilirsiniz” dediğini de belirtti.

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