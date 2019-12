Kiracılar 1 Kasım'a dikkat!

Konutlarda 500 YTL ve üzerindeki kira gelirleriyle iş yeri kiralarında tahsilat ve ödemeler, 1 Kasım'dan itibaren bankalar ya da posta işletmesi kanalıyla yapılacak.



Başbakanlığa gönderilen Maliye Bakanlığının kira gelirlerine ilişkin Tebliğ Taslağı'nda konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerlerinde de iş yerini kiraya verenler ile kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin, banka veya Posta Müdürlüğü (PTT) tarafından düzenlenen belgelerle belgelenmesi zorunluluğu getiriliyor.

Her bir konut için 500 YTL'nin altında kalan aylık kira gelirleri ile mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve iş yeri kira geliri tahsilatları bu kapsamda değerlendirilmeyecek.



Uygulama, 1 Kasım 2008 tarihinde başlayacak.





Kiralarla ilgili zorunluluklara uymayan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabına 1.490 YTL'den, ikinci sınıf tüccarlara, defter tutan çiftçilere, kazancı basit usulde tespit edilenlere ve bunların dışında kalanlara 320 YTL'den az olmamak üzere, her bir işlem için, işleme konu tutarın yüzde 5'i oranında ceza uygulanacak.