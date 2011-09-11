-Kıraç, hayran kaldı SİVAS (A.A) - 11.09.2011 - Şarkıcı Kıraç, konser vermek için geldiği Sivas'ın Divriği ilçesinde, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi. 1. Geleneksel Divriği Kültür ve Maden Festivali'nde konser vermek üzere Divriği'ye gelen Kıraç, konser öncesi UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasını ziyaret etti. Eserin önünde Divriği Kaymakamı Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hakan Gök, ilçe müftüsü Rahmi Yiğit ve vatandaşlarca karşılanan Kıraç, Darüşşifa içerisinde yer alan büyük eyvanı hayranlıkla izledi. Cami çıkış kapısında yer alan ''namaz kılan insan silueti'' önünde de fotoğraf çektiren Kıraç, özellikle Darüşşifa içerisindeki büyük eyvanın yapılış tarzına hayran kaldığını ifade ederek, ''Ben bir müzisyenim ve konser vereceğimiz yerlerin akustik seviyesine çok dikkat ediyoruz. Buradaki yapıda akustiğin başlı başına hayranlık veren bir yapı olduğunu görüyorum'' dedi. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın her vatandaşın görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Kıraç, ''800 yıl önce yapılmış, ama şu anda halen biz gerideyiz. Kapılardaki süslemeler ve sanatkarlık fevkalade müthiş. Burayı her vatandaşımızın görmesini istiyorum. Dünya gözüyle görmenizi istiyorum, Allah burayı görmeden ölmemeyi nasip etsin'' diye konuştu. Kaymakam Salih Ayhan, Divriği'yi tanıtmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, ''İlçeyi tanıtma konusunda Kıraç gibi gönüllü turizm elçilerimizle de yapmaya gayret ediyoruz. Kıraç'ın da duyduğu bu hayranlığını gittiği yerlerde bu eseri, Divriği'yi çevresine, dostlarına anlatacağını biliyoruz'' dedi.