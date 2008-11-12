Kira isyanı İstanbul'a sıçradı

Forum Trabzon'da dün kepenkler kapandı

Perakendeci yüksek AVM kiralarına karşı örgütleniyor

AVM’lerde kiralar el yakıyor

Alışveriş merkezlerindeki kira isyanı önce Karadeniz'de başladı. Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'ndeki iş yeri sahipleri kira artışlarına karşı birleşip yönetimi uyarmak için iki gün boyunca kepenk kapattı. Ardından benzer eylem Ankara Atakule Alışveriş Merkezi'nden geldi. Şimdi de İstanbul Kanyon’daki iş yeri sahipleri kira ateşiyle yanıyor.Tescilli Markalar Derneği (TMD), alışveriş merkezlerine (AVM) başlattığı ziyaretin ilkini önceki gün Kanyon’a gerçekleştirdi.Beş markanın yıl sonunda çıkmaya hazırlandığı AVM’de, gerekli iyileştirmelerin yapılmaması halinde 15-20 markanın Kanyon’dan ayrılabileceğini anlatan TMD Başkanı Selçuk Güzenge, "Perşembe gününe kadar bize bir yanıt vermelerini rica ettik. Çözüm önerilerini bekliyoruz. Multi Turkmall ile de görüşüldü. Çok olumlu geçti. Getirecekleri çözüm önerilerini kendileri açıklayacaklar. Şu anda Akmerkez’den randevu almaya çalışıyoruz" dedi.Forum Trabzon’da durgunluktan yakınan ve kira indirimi isteyen perakendecilerin önceki gün kepenk indirerek, eylem yapmasının ardından dün de Ankara’nın sembollerinden Atakule’de esnaf , kira ve ortak giderlerin yüksekliğini gerekçe göstererek, ’kiraların yüzde 50 indirilmesi’ talebiyle kepenk kapattı. Tescilli Markalar Derneği (TMd) Başkanı Selçuk Güzenge, yüzde 50 indirim talebinin makul olduğunu söyledi.Atakule önünde toplanan esnaf adına açıklama yapan Mesut Ataseven, Türkiye’nin küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendiğini belirterek, buna karşı alışveriş merkezlerinin (AVM) önlemler aldığını söyledi. Diğer AVM’lerin kira ve ortak giderlerde geçmiş ayları da kapsamak üzere indirime gittiğini anlatan Ataseven, Atakule yönetiminin ise kiralara yüzde 19’a varan oranlarda zam yaptığını ileri sürdü. Atakule yönetiminin ortak giderlerde indirim uygulanabileceği yönünde adım attığını, ancak bunun esnafın ayakta kalabilmesi için yeterli olmadığını kaydeden Ataseven şunları söyledi: "Yöneticilerimize sesleniyoruz; ülkemizin zor şartlardan geçtiği şu günlerde bu kurumun yaşatılması için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Günün ekonomik koşullarında bize rekabet edebilecek ortamı sağlayın. Son zamların iptal edilerek kiralarımızda yüzde 50 indirim yapılmasını ve tüm bunların geriye dönük olarak işletilmesini istiyoruz." Ataseven, Atakule yönetiminin ortak giderlerdeki adımının, kira giderlerinde de sağlanması umuduyla gün boyu sürmesini planladıkları kepenk kapatma eylemini 2 saatle sınırladıklarını kaydetti.Tescilli Markalar Derneği (TMd) Başkanı Selçuk Güzenge, yüzde 50 indirim talebinin makul olduğunu söyleyerek, "Piyasada şartlar kötü. Herkes aynı gemide. Hep birlikte mücadele vermeliyiz. Trabzon’daki işler yanlış oldu. Bazen bayiler durdurulamıyor" dedi. Üç beş kuruşluk yatırımıyla iş yapmaya çalışan bayilerin işinin daha zor olduğunu dile getiren Güzenge, Trabzon’daki isyanın kötü örnek olduğunu kaydetti. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Collezione Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Akyiğit ise şunları anlattı: "Forum Trabzon’dan gelen bir yazıyla böyle bir girişimde bulunacakları anlatıldı. Bu tür münferit girişimlerin bizim AVM’lerle sürdürdüğümüz müzakereleri engelleyeceğini bildirdik. Kepenk kapatmayın, dedik. Franchise ve bayiler bir sıkıntıya işaret ediyor. Durumun acil olduğunu gösteriyorlar. AVM’ler biraz daha hızlı olmalı. Hızlı çözüm üretilmezse münferit olaylar ciddi sıkıntı yaratacak."Kadın giyim markası Roman’ın sahibi Turgut Toplusoy, "Önemli olan işler iyiyken geleceği görmek. Ben bu olanları bir yıl önce olacak diye söyledim. Bundan sonra yarın ne olacak söylesinler. Her AVM kendi markalarına sahip çıksın. Yoksa ellerinde hiçbir şey kalmayacak" dedi. Diesel markasını Türkiye’de temsil eden, JeansLab mağazalarının sahibi ve aynı zamanda Tescilli Markalar Derneği (TMd) Başkan Yardımcısı Tahsin Özlenir, sıkıntının büyük AVM’lere sıçrama ihtimali olduğunu hatırlattı.