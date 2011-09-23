-Kır: Türk ekonomisini kıskanarak izliyoruz BRÜKSEL (A.A) - 23.09.2011 - Brüksel bölge hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır, Türk ekonomisini kıskanarak izlediklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Brüksel temasları kapsamında Türk kökenli Belçikalı siyasetçiler ve AB yetkilileriyle görüştü. Brüksel bölge hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır'ı kabul eden Arınç, Belçika'daki siyasi kriz ve Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Arınç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Brüksel bölge hükümeti ve Belçika'yla Türkiye arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği destek nedeniyle Belçika'ya teşekkürlerini iletti. Yurt dışında yaşayan Türklerin, seçimlerde, bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerinin çok tabii hakları olduğunu belirten Arınç, 12 Haziran seçimlerinde bunun mümkün olabilmesi için çaba gösterdiklerini ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun buna izin vermediğini hatırlattı. Arınç, ''Ancak önümüzdeki ilk seçimlerde Avrupa'daki Türk kökenli kardeşlerimizin oy kullanabilmeleri inşallah mümkün olacaktır'' dedi. Emir Kır ise Belçika'da yaşayan Türklerin anavatanlarından bazı beklentileri olduğunu belirterek bu kapsamda çifte vatandaşların askerlik sorununu ve Türkiye'ye gitmek zorunda kalmadan oy kullanabilme talebini gündeme getirdi. Bakan Kır, Belçika'nın siyasi kriz içinde bulunduğunu, seçimlerin ardından 15 ay geçmesine rağmen hükümetin henüz kurulamadığını hatırlattı. Öte yandan ağır ekonomik kriz içindeki Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin yaşadıklarına bakıldığında Belçika'nın bir an önce yeni hükümetine kavuşarak gerekli reformları hayata geçirmesi gerektiğini kaydeden Kır, Türkiye ekonomisini gıptayla izlediklerini belirtti. Emir Kır, ''Belçika tahminlere göre bu yıl yüzde 2,8 büyüyecek ama gelecek yıl bu hız yüzde 1,2'ye düşecek. Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri daha zor durumda. Sizi buradan kıskanarak izliyoruz. Sizi buradan izlediğimizde Türkiye'nin çok büyük ekonomik mesafe aldığını görmekteyiz. Açıkçası son yıllarda, son aylarda Belçika'da yaşayan Türkler Türkiye'ye dönmek istiyor, bunların örnekleri var. Birkaç yıl içinde Türkiye çok farklı bir noktadan çok çekici bir noktaya geldi'' dedi.