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Dünya

KİPRİYANO: MISIR'A HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ KAHİRE (A.A)

03 Nisan 2011 23:36

-KİPRİYANO: MISIR'A HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ KAHİRE (A.A)- 03.04.2011 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kipriyano, Arap dünyası ve Mısır'a yeni dönemdeki demokratikleşme sürecinde her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.  Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret eden Kipriyano, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile bir süre görüştü.  Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kipriyano, Arap Birliği ve Mısır ile güçlü dostluk ilişkileri içinde olduklarını, Amr Musa ile bölgesel konuları görüştüklerini belirtti.  Arap dünyasındaki gelişmeler ile ilgili birinci elden bilgiler edinmenin Kıbrıs Rum Yönetimi için önemli olduğunu vurgulayan Kipriyano, Arap dünyasında yaşanan değişim ve demokratikleşme sürecinde Kıbrıs'ın, Arap dünyası ile Mısır'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.  Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa da Kipriyano ile başta Suriye, Libya ve Yemen'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ayrıntılı olarak görüştüklerini, Kipriyano'nun ziyaretinin kendileri için önemli olduğunu anlattı. 

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