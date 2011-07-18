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Dünya

KİPRİANU İSTİFA ETTİ LEFKOŞA (A.A)

18 Temmuz 2011 16:39

-KİPRİANU İSTİFA ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'nun istifa ettiği bildirildi. Rum radyosu, Kiprianu'nun Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a istifasını içeren mektubu ilettiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde, Mayıs 2009'da Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Zigi'deki Evangelos Florakis deniz üssüne Monchegorsk gemisinden indirilen patlayıcı yüklü konteynerlerin 11 Temmuz Pazartesi günü patlaması ve Vasliko'daki elektrik santralinin yangın yüzünden devre dışı kalmasının ardından yaşananlar Rum tarafında siyasi krize neden oldu. Kiprianu da Hristofyas ve diğer bazı Rum yetkililer gibi, patlamaya neden olan mühimmat konusunda, önlem almamakla ve ihmalkarlıkla suçlanıyordu. Hükümet ortağı Demokratik Parti (DİKO) milletvekili Kiprianu'nun istifası, DİKO'da koalisyondan ayrılma tartışmaları yapılırken geldi.  Rum basını, Rum Dışişleri Bakanlığının, Suriye, İran ve Rusya'yı, patlayıcıları imha ederek rahatsız etmek istemediğini ve aylarca süren müzakerelere karşın, patlayıcılar konusunda hiçbir karar almadığını yazmıştı.

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