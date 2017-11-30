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Spor

KİPAŞ Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir: 1-3

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Serdar Diyadin (xxx), İbrahim Bozbey (xxx) KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Bilal (xx), Serbay (xx), Timur (xx), Aytürk (xx), Devrim (xxx) (Dk

30 Kasım 2017 21:40

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Serdar Diyadin (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Bilal (xx), Serbay (xx), Timur (xx), Aytürk (xx), Devrim (xxx) (Dk. 86 İbrahim), Burak (xx) (Dk. 72 Okan Bayramoğlu xx), Hakan (xx), Yakup (xxx) (Dk. 77 Barış), Ethem (xx), Eser (xxx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi (xxx)- Mehmet (xxx)(Dk. 75 Okan Saraçoğlu xx), İrfan (xxx)(Dk. 75 Oktay xx), Napoleoni (xxx), Mevlüt (xxx), Hakan (xxx), Mahmut (xxx)(Dk. 80 Enes), Da Costa (xxx), Uğur (xxx), Alparslan (xx), Gökhan (xxx)
GOLLER: Dk. 45 Yakup (Kipaş Kahramanmaraşspor) - Dk. 22 Mevlüt, Dk. 45 İrfan, DK. 74 Napoleoni (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Ethem, Hakan, Aytürk (KİPAŞ Kahramanmaraşspor) - Mevlüt, Alparslan (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur\'da TFF 2\'nci Lig takımlarından KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir\'e 3-1 yenildi.

22\'nci dakikada Napoleoni\'nin sağ kanattan ortasını Mehmet Battal bekletmeden Mevlüt\'ün önüne indirdi. Mevlüt\'ün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.
43\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Hakan\'ın, kalenin sağına gönderdiği şutunda, kaleci Özkan meşin yuvarlağa uzanarak mutlak golü engelledi.
45\'inci dakikada Eser\'in ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Yakup\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.
45\'inci dakikanın sonunda Başakşehir\'in serbest vuruşunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışından vuran İrfan\'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Özkan\'ın elinden düşüp kaleye girdi: 1-2.
49\'uncu dakikada Mevlüt\'ün ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Özkan\'ın elinden düştü. Ancak Özkan, ikinci hamleyle topu kontrol etti.
74\'üncü dakikada Uğur\'un sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Napoleoni\'nin, sağ ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir\'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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