Kipa'nın Migros'a devrinde 'rekabet onayı' çıktı

Migros'un Kipa'yı devralmasına dair Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.

Migros'un dün gece Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 21 Haziran 2016'da hisse devrine ilişkin yasal izinler için Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruya, kurum onay verdiği duyuruldu.

Rekabet Kurulu, 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding iştiraklerinden Anadolu Efes'in bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin 25 Ocak'ta sunulan taahhüt paketi ile giderildiğine kanaat etti.

Onayla hisse devri sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, Migros'un hisse devriyle ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde hizmet veren Kipa'nın, 48 hipermarket, 48 süpermarket ve 72 express mağazası ile birlikte yaklaşık 320 bin metrekare net satış alanını bünyesine dahil etmiş olacağı ifade edildi.

Mart başında tamamlanacak

Kipa'nın 20 kentteki 26 AVM'sinin de Migros’un olacağı kaydedilen açıklamada, devir süreciyle ilgili gerekli işlemlerin hızla tamamlanarak, hisse devrinin 1 Mart 2017'de gerçekleşmesinin planlandığı aktarıldı.

"Kipa Migros'la daha da güçlenecek"

Satın alma yatırımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Torrt, "Migros Ticaret A.Ş., yarım asrı aşkın deneyimiyle perakende sektöründe özgün bir bilgi birikimi oluşturmuştur. Bu deneyim, farklı coğrafyalarda, pek çok tedarikçi ve hizmet odaklı çalışanıyla devamlı kendini güncelleyen ve ilkleri gerçekleştiren bir yapıda büyümeye devam ediyor. Kipa satın alma yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada önemli bir marka olan Tesco'nun, Kipa'ya kattığı zenginlik, başarılı Kipa çalışanları ve Kipa'nın perakende hizmeti, Migros satın almasının ardından daha da güçlenecek. Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak Migros'un perakende sektöründeki öncülüğünü zenginleştireceğiz" dedi

21 Haziran 2016'da Migros, Kipa'nın üzde 95,5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurmuştu.