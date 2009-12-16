'Kind of Blue' onurlandırılıyor

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Temsilciler meclisinde, albümün piyasaya çıkışının 50. yılı dolayısıyla cazın "ulusal hazine" olduğunu kabul etmenin yanı sıra Davis'in albümünün onurlandırılmasına ilişkin karar tasarısı, 409 üyenin tamamının oy birliğiyle kabul edildi.Tasarı, Amerikan hükümetinin cazı korumak ve geliştirmek için gereken bütün önlemleri almasını ve New York'ta 1950 ilkbaharında kaydedilen albümü çıkaran Columbia Records'a da tasarının bir kopyasının gönderilmesini öngörüyor.32 yaşında ünlenen Amerikalı trompetçi, eski bir kilisede cazın dehalarından birkaçını bir araya getirmeyi başarmıştı. Kayıt, bu yıl Rolling Stone dergisi tarafından bütün müzik türlerinin gelmiş geçmiş en büyük 500 albümü arasında 12. sıraya yerleştirilmişti.