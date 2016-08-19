'Kınalı' isimli koyunu kesene 10 bin TL para cezası uygulanabilir!

Hayvan Hakları İzleme Merkezi ve Komitesi (HAKİM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan ‘Demokrasi Nöbetleri’nin 22 Temmuz’daki gecesinde, Taksim Meydanı’nda kesilerek öldürülen ‘Kınalı’ isimli koyun için harekete geçti.

GerçekGündem'in haberine göre, Kınalı’yı kesen şahsın cezalandırılması gerektiğini ifade eden HAKİM Koordinatörü Veteriner Teknikeri Burak Özgüner şahsa 10.000 TL’ye kadar idarî para cezası uygulanabileceğini belirterek,“Olayın iki boyutu var: Biri vicdanî, diğeri ise mevzuata aykırılık teşkil etmesi ” dedi.

Özüner sözlerine şöyle devam etti:

“Biz yaşam savunucuları için şahsın yaptığı eylem, kana susamış bir şekilde hayvanın binlerce kişiden kaynaklanan büyük bir korku, stres ve endişe içerisinde oracıkta kesilmesi, öldürülmesidir. Bizler nezdinde bu bir hayvan cinayetidir. Hiçbir hayvansal ürün kullanmayan veganlar olarak; sadece Kınalı’nın değil, hiçbir hayvanın öldürülmemesi ve sömürülmemesi gerektiğini düşünüyoruz”

“Yaklaşık 10 bin TL idarî para cezası uygulanabilir”

Bu tür eylemlerin toplumsal şiddeti körüklediğini ifade eden HAKİM Koordinatörü Özgüner, “Yasalar nezdinde Kınalı’nın ‘sahibi’ olarak gözüken L.K.’nin cezalandırılması için hem Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gerekli başvurularımızı yaptık. Kamuoyuna yaptığımız çağrı sonrasında 30’a yakın kişi şahısla ilgili olarak idarî başvuruda bulundu. Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği için 2.000 TL’ye yakın; hayvan refahı ve kesimi ile ilgili mevzuata muhalefet ettiği için de 8.000 TL’ye yakın olmak üzere şahsa 10.000 TL’ye kadar idarî para cezası uygulanabilir. Eline her bıçağı alan hayvan katledemez, ortalığı kan gölüne çeviremez. Bu şahıs, 5 sene boyunca Kınalı’yı sokaklarda ‘maskot’ hâline getirdi ve bunun üzerinden ilgi odağı olmaya çalıştı. Şahıs kesinlikle cezalandırılmalı ve bir daha da elini hayvanlara sürmemeli” açıklamasında bulundu.