Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma'ya heyet gönderecek

Suriye hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanmasını Örgütü'nü (OPCW) ülkeye davet etti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma'ya heyet göndereceği bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ/OPCW), başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurdu.

Suriye’nin Duma bölgesinde, kimyasal silah kullanıldığı iddia edilmişti. ABD, Suriye hükümetini suçlarken; Rusya iddiaların doğru olmadığını öne sürmüştü. Suriye hükümeti, Kimyasal Silahları Yasaklanmasını Örgütü’ne iddiaları araştırmaları için davet gönderdi.

Rusya: Uzmanlara güvenlik garantisi veririz

Sputnik’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye’nin, davetinden önce yaptığı açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarına güvenlik garantisi sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, “Uzmanların güvenliği konusundaki kuşkuların ciddi olacağını sanmıyorum. Duma, militanlardan tamamen temizlendi ve hükümet güçleri tarafından kontrol ediliyor. Rus askeri polisi de bölgede bulunuyor. Eğer uzmanlar güvenlik garantisine gerek duyarsa, bu garantiler temin edilir” dedi.

Lavrov, ABD’nin tasarısını reddeden Rusya’nın kimyasal saldırı iddialarının soruşturulması için BM’ye bir tasarı sunacağını da açıkladı. Lavrov, tasarıda uzmanların iddiaları soruşturmak üzere Duma’ya gönderilmesinin teklif edileceğini söyledi.