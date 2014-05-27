Kimyasal silah uzmanlarına saldırı



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Şam'ın merkezinde aralarında 6 uzman ve 5 Suriyeli şoförün bulunduğu 11 kişilik ekibe saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Örgüt, ekibin iki konvoy halinede Hama'ya giderken saldırıya uğradığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Uzmanların, Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin nisan ayında Hama'da isyancıların kontrolündeki bir köye düzenledikleri klor gazı saldırısı iddiasını araştırdıkları bildiriliyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırı olayını bir kaçırma vakası olarak açıkladı. Bakanlık, konvoylara saldırılarak, 11 kişinin teröristlerce kaçırıldığı bilgisini vermişti. Esad yönetimi ülkedeki isyancıları terörist olarak adlandırıyor. Ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü açıklamayı yalanlayarak, olayın bir saldırı olduğunu ve uzmanların güvenliklerinin sağlandığını belirtti.

Klor gazı iddiaları

Suriye'deki isyancıların temsilcileri, Esad yönetiminin cuma günü Hama'daki köylere klor gazı saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Ülkedeki doktorlar da klor gazı belirtilerine rastladıklarını açıklamışlardı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silahların ülkeden çıkarılmasını kabul ettiği geçen yıldan bu yana Suriye'de çalışmalar yapıyor. Silahların imha sürecinin neredeyse tamamlandığı bildirilirken, klor gazı anlaşma kapsamında denetlenecek kimyasal silahlar listesinde yer almıyor.