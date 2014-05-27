T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kimyasal silah uzmanlarına saldırı

Suriye'de Esad yönetiminin klor gazı kullandığına yönelik iddiaları araştıran Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarına saldırı düzenlendi.

27 Mayıs 2014 17:32


Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Şam'ın merkezinde aralarında 6 uzman ve 5 Suriyeli şoförün bulunduğu 11 kişilik ekibe saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Örgüt, ekibin iki konvoy halinede Hama'ya giderken saldırıya uğradığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Uzmanların, Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin nisan ayında Hama'da isyancıların kontrolündeki bir köye düzenledikleri klor gazı saldırısı iddiasını araştırdıkları bildiriliyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırı olayını bir kaçırma vakası olarak açıkladı. Bakanlık, konvoylara saldırılarak, 11 kişinin teröristlerce kaçırıldığı bilgisini vermişti. Esad yönetimi ülkedeki isyancıları terörist olarak adlandırıyor. Ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü açıklamayı yalanlayarak, olayın bir saldırı olduğunu ve uzmanların güvenliklerinin sağlandığını belirtti.

Klor gazı iddiaları

Suriye'deki isyancıların temsilcileri, Esad yönetiminin cuma günü Hama'daki köylere klor gazı saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Ülkedeki doktorlar da klor gazı belirtilerine rastladıklarını açıklamışlardı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silahların ülkeden çıkarılmasını kabul ettiği geçen yıldan bu yana Suriye'de çalışmalar yapıyor. Silahların imha sürecinin neredeyse tamamlandığı bildirilirken, klor gazı anlaşma kapsamında denetlenecek kimyasal silahlar listesinde yer almıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suriye EsadKimyasal Silahların YasaklanmasıSilahların YasaklanmasıSuriyeliHamaBeşar EsadDışişleri BakanlığıEsadSuriyeWelle Türkçe DW/AFP/dpa GA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24