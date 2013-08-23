Kimyasal silah korkusu, yeni bir mülteci akını başlattı

Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar sebebiyle Türkiye'ye sığınmalar aralıksız sürüyor. Kimyasal silah kullanıldığı iddası ve uluslararası kamuoyunda kimyasal silah kullanıldığının kabul edilmesi, mülteci sayısının artmasına sebep oldu. Kimyasal silah tehditinden kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye akın etti.

Geçtiğimiz 3 günde Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 4 binden fazla Suriyeli'nin geçtiği öğrenildi. Sınırı, eşyalarını sırtında taşıyarak yaya halde geçen ve çoğunluğu kadın ve çocuk olan Suriyeliler, giriş işlemlerinin ardından çadır kamplara yerleştirilidi. Akrabası ve yakınları olanlarsa onların yanına sığınıyor.

Kimyasal silah tehlikesinin sürmesi halinde Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının artması bekleniyor.