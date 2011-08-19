-Kimyasal madde A-4 patlayıcı çıktı KOCAELİ (A.A) - 19.08.2011 - Körfez ilçesi sahilinde bulunan 2 kilo 400 gramlık paketteki kimyasal maddenin, İstanbul'daki laboratuvar incelemelerine göre A-4 patlayıcı olduğunun belirlendiği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7 Ağustos'ta Körfez ilçesinin sahil kesiminde yapılan kazılarda bulunan paketteki kimyasalın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemesi tamamlandı. Tetkiklerde 2 kilo 400 gram ağırlıktaki kimyasalın A-4 patlayıcı olduğu tespit edildi. Patlayıcı olduğu kesinleşen kimyasal maddenin birçok LPG dolum tesisi ve TÜPRAŞ'ın bulunduğu Körfez ilçesinde ele geçirilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve konuyla ilgili araştırmalara başlandı. Portekiz'de üretildiği anlaşılan sarı bir bantla sarılı patlayıcının kim ya da kimler tarafından ne amaçla bölgeye bırakıldığına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. -A-4 patlayıcı- Askeri amaçlarla kullanılmak üzere üretilen A-4 patlayıcılarla Türkiye özellikle Irak savaşı sonrası tanıştı. Savaş sırasında tonlarca A-4 patlayıcı çeşitli ülkelerden Irak'a nakledildi ancak ülkedeki otorite boşluğu nedeniyle bu patlayıcıların bir kısmı kayboldu. Kaybolan patlayıcıların bir kısmının ise terör örgütünün eline geçmiş olabileceği öne sürüldü. Kirli beyaz renkte ve kokusuz bir madde olan A-4 patlayıcı, infilak ettiğinde 3 bin derece sıcaklık veriyor ve büyük bir basınç meydana getiriyor. A-4'ün, TNT ve C4'ten daha güçlü bir plastik patlayıcı olduğu, bunun 5 gramının, 20 gramlık bir C-4'ün yapacağı etkiyi yarattığı kaydedildi. Hem toprak hem asfalt yolda kamufle edilebilen A-4 patlayıcı 15 yıl boyunca uygun şartlarda saklanabiliyor.