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Kimyasal hadım, Türk Ceza Kanunu'na giriyor!

Kimyasal hadım ne demek?

06 Nisan 2018 18:46

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili olarak düzenlemeyi içeren tasarı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni düzenlemeyle birlikte kimyasal hadımın Türk Ceza Kanunu'na (TCK) gireceğini söyledi. Akdağ, "Çocuğa tecavüz edip sonrasında çocuğu öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geliyor" dedi.

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Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" diye konuştu.

Kimyasal hadım da var

Akdağ, takdir indirimine dokunmama kararı aldıklarını söylerken "Düzenlemede kimyasal kastrasyon da buluyor" dedi.

Kimyasal kastrasyon ne demek?

Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı veriliyor.  Kölelik devirlerinde, köle kullanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırıyorlardı. Tarihin çeşitli zamlarında, bilhassa Ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanıyordu. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bozulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gelmediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabilir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu biliniyor. 

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Kimyasal hadımTürk Ceza KanunuRecep Akdağçocuğa yönelik cinsel istismar

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