'Kimseyle görüşmem'

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, medyada hakkında çıkan transfer haberlerinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak, hiçbir kulüple görüşmem söz konusu değildir. Transferimde önceliğim kulübüme aittir" dedi.





Volkan, kendisine ait "www.volkandemirel1.com" web sitesinde yaptığı açıklamada, son dönemde hakkında çıkan transfer haberleri nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.



Sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek Volkan, Fenerbahçe formasını uzun süredir gururla giydiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Başarılı olmak ve takım olarak başarılar elde etmek için ter döküyorum. Bu nedenle formasını giydiğim Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak hiçbir kulüple görüşmem söz konusu değildir. Transferimde önceliğim kulübüme aittir. Sözleşmemle ilgili gerekli işlemleri zamanı geldiğinde menajerim Erdinç Şehit yapacaktır."



Fenerbahçeli kalecinin açıklamasındaki diğer ifadeleri şöyle:



"İsmim bir kaç takımla birlikte anılmakta ve benim kontrolüm dışında sürekli yeni senaryolar üretilmektedir. Sezon sonunda sözleşmemin sona ermesinden dolayı transfer söylentilerinin çıkmasını olağan karşılayabilirim. Ancak bu, hiç kimseye yalan ve asılsız haber yazma hakkını vermez. Bu nedenle tüm bu söylentiler gerçek dışı ve asılsızdır. Taraftarlarımızdan ricam, benim veya kulübüm tarafından açıklanmadıkça hiç bir habere itibar etmemeleridir.



Tüm Fenerbahçeli taraftarlarımızın ve camiamızın yeni yılını kutlar, 2009 yılının hedeflediğimiz başarılara ulaştığımız bir yıl olmasını temenniederim."

