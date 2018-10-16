Kimsesiz mülteciler için İzmir'de mezarlık oluşturuldu

İzmir'de, ülkelerindeki iç karışıklıklardan ve yokluklardan daha iyi bir hayata kaçış yapmak isterken hayatını kaybeden mülteciler için bir kimsesizler mezarlığı oluşturuldu.

Çoğu ıraklı ve suriyeli olan düzensiz göçmenler ilerde yakınları çıkma ihtimaline karşı DNA örnekleri alındıktan sonra toprağa veriliyor.

Karşıyaka'daki 412 numaralı ada yeniden düzenlendi

Cesetleri bulunan, ancak kimlikleri tespit edilemeyen mültecilerden yakınlarına ulaşılamayanlar, yasa gereği, otopsilerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda 15 gün bekletildikten sonra, kimsesizler mezarlığında toprağa verilmeye başlandı. Karşıyaka Doğançay Mezarlığı içindeki 412 numaralı ada da bu süreçte 'kimsesizler' bölümü olarak yeniden düzenlendi. Bu bölüme gömülen her kimliksiz mülteciden, daha sonra yakınlarının ortaya çıkabileceği düşünülerek, DNA örneği alındı, kayda geçirildi.

2 dönümlük alana sahip olan, bin 200 gömünün yapılabileceği 412 numaralı adada görevliler tarafından sürekli bakım yapılıyor. Mezarlar ise beyaz, pembe ve kırmızı güllerle süslendi. 2015 yılında 7 kadın, 2 bebek ve 12 erkek olmak üzere 21, 2016 yılında 28 kadın, 12 erkek, 8 bebek olmak üzere 48, 2017 yılında ise 9 mültecinin gömüldüğü mezarlıkta toprağa verilenlere, isimleri belirlenemediği için sadece siyah tabela üzerine beyaz yazıyla birer rakam verilebildi. Nadiren de olsa, bazı günler 412 numaralı adanın ziyaretçileri oluyor. Yakınlarına dua etmek için gelen Suriyeli göçmen aileler, hem kendi yakınları hem de tanımadıkları, yüzünü bile görmedikleri diğer mülteciler için gözyaşı döküp dua ediyor. Mezarlık görevlileri, bu kişilerin bazen saatlerce mezarlıkta kalıp dua ettiğini söylüyor.

''Çok zor bir iş''



Gelen cesetleri yıkayıp dua okuyan ve defnettiği sırada başlarında bulunan Doğançay Mezarlığı İmamı Kadir Çelenk ise, "Çok zor bir iş bu. Hele çocuk olunca dayanmak çok zor oluyor. Bu çocuklar günahsız, suçsuz, hiçbir şeyden haberleri yok. Belki de ileride kendi ülkelerini yönetecek kişiler. Nasıl sahipli bir kişinin cenazesini defnediyorsak, mültecilerin de aynı şekilde cenazelerini yıkayıp dualarını ederek gömüyoruz" dedi.