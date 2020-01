-Kimsenin süreci uzatmasına müsaade etmeyiz LEFKOŞA (A.A) - 19.01.2012 - New York'ta 22-24 Ocak'ta yapılacak üçlü Kıbrıs zirvesi için sabah saatlerinde KKTC'den ayrılan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, kimsenin süreci uzatmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Özersay, beşinci üçlü görüşmeye hazırlık için ''diplomatik girişimlerde bulunmak'' üzere Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun heyetinden bir gün önce New York'a gitti. Özersay, hareketinden önce Türk Ajansı-Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, ''Kıbrıs Türk tarafı Greentree'ye tüm hazırlıklarını tamamlamış olarak gidiyor. Rum tarafının tereddütleri nedeniyle BM'ye sunulmuş olan taslak belgelerin taraflar arasında teati edilememiş olması bizde bir miktar hayal kırıklığı yaratmış olsa da kimsenin kendi işine geldiği için bu süreci uzatmasına müsaade edecek değiliz. Greentree-2 tercihen başarılı, ancak her durumda önemli bir dönüm noktası olacaktır, kimse bundan kaçamaz'' dedi. Kudret Özersay, New York'ta BM Genel Sekreter Yardımcısı Lynn Pascoe ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin bazılarının diplomatlarıyla görüşecek. Özersay'ın, yapacağı temaslarda Kıbrıs Türk tarafının Greentree üçlü görüşmesinden beklentilerini aktarması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafının Temmuz 2011'de Cenevre'de yapılan üçlü görüşmede alınan karara uygun olarak, BM'nin sürece daha fazla müdahil olmasını talep edeceği ve halihazırda BM uzmanlarının tarafların pozisyonları arasında köprü kurucu öneriler sunmaya başladıklarını belirtiyor. Rum tarafının itirazına rağmen sunulan söz konusu önerilere bir tür arabuluculuk rolü üstlenen BN'nin, Greentree toplantısı sırasında bu rolünü daha da artırması bekleniyor.' -Eroğlu bu akşam ayrılacak- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da New York'ta Pazar günü başlayacak 3 günlük Kıbrıs zirvesi için eşi Meral Eroğlu ile saat 19.00'da KKTC'den ayrılacak. İstanbul'a gidecek olan Eroğlu, yarın saat 10.50'de buradan New York'a hareket edecek.