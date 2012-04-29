Kadıköy'de Fenerbahçe 'Egemen'liği!

Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışına ortak olan Kanarya, Beşiktaş engelini de kayıpsız geçti. Biri kendi kalesine olmak üzere iki gol atan Egemen Korkmaz, maça damgasını vurdu.

Kadıköy'de dakikalar 54'ü gösterirken, Egemen'in golüyle şok yaşayan sarı-lacivertli takım, sadece 3 dakika sonra Stoch'un frikikten attığı şık golle skora eşitlik getirdi. Egemen, 82'de bir kez daha sahneye çıktı ve kendi kalesine attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla puanını 43 yapan ev sahibi, bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile arasındaki 2 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. UEFA Avrupa Ligi vizesi almak isteyen 28 puanlı Kartal ise Süper Final'de yine sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'ı takibini sürdüren Kanarya, perşembe günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Sahaya giren taraftara tepki

Maçın 90+5'inci dakikasında genç bir taraftar sahaya girdi. Bunun üzerine Şükrü Saracoğlu tribünlerini dolduran seyirciler, sahaya giren taraftara tepki gösterdiler.

Sow'un yerine Semih

Aykut Kocaman, Sow'un sakatlığında Semih Şentürk'e ilk 11'de görev verdi. Golcü futbolcu, son olarak 19. haftada oynanan Gaziantepspor maçının 11'inde yer almıştı.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray karşısında kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan takımlarına Beşiktaş karşısında büyük destek verdi.

Centilmen pankart

Fenerbahçeli taraftarlar, Maraton üst tribünde, takımlarının Galatasaray ile yaptığı derbi maçta tribünde rahatsızlandıktan sonra vefat eden sarı-kırmızılı taraftar Fatih Çalışkan için pankart açtılar. Sarı renkteki pankartın üzerinde lacivert renklerle “Acının rengi olmaz mekanın cennet olsun” ve kırmızı renklerle “Fatih Çalışkan” yazısı yer aldı.

Ziya Şengül'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Migros kale arkası tribünde sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'e tepki gösteren pankart açtılar. Şengül'ün fotoğrafının bulunduğu pankartta “Sen bizim kaptanımız değilsin. Yüz yıllık çınarın utanılacak tek yaprağısın” ifadeleri yer aldı.

Özkahya'nın ilk derbisi

2006-2007 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alan 32 yaşındaki Yalova bölgesi hakemi Halis Özkahya, ilk kez bir derbide düdük çaldı. Özkahya, geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de dördüncü hakem olarak görev almıştı.

Fenerbahçeliler kupalarıyla tur attı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile sezonu 3 kupayla kapatan Fenerbahçe Grundig Erkek Voleybol Takımı, kupalarıyla birlikte taraftarları selamlarken, büyük alkış aldılar.

Medyanın ilgisi

Derbiyi, İslam Çupi Basın Tribünü'nün kapasitesi oranında 175 gazeteci ile saha içinde 100'e yakın foto muhabiri takip etti.

Edu ilk 11'de

Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, cezalı Almeida'nın yokluğunda forvette oynattığı Mustafa Pektemek'i, Fenerbahçe karşısında yedek soyundururken, yerine Edu'ya forma verdi.

Hilbert'in cezası bitti

Son yapılan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Roberto Hilbert, Fenerbahçe derbisinde formasına kavuştu.

Fernandes bu sezon ilk kez Fenerbahçe derbisinde

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes, bu sezon ilk kez Fenerbahçe derbisine çıktı.

Havutçu'nun ilk Fenerbahçe derbisi

Tayfur Havutçu, ilk kez Fenerbahçe'ye karşı bir derbide takımının başında sahaya çıktı. Kadıköy'deki maç, aynı zamanda Başkan Fikret Orman'ın da ilk F.Bahçe derbisi oldu. Orman, basketbol takımının EuroChallenge Kupası'ndaki final maçı nedeniyle Macaristan'da bulunduğu için karşılaşmayı izleyemedi.

Rüştü ile Volkan hasret giderdi

İki eski takım arkadaşı Beşiktaşlı Rüştü Reçber ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, maç öncesi hasret giderdi. Maç öncesi takımlar ısınırken Volkan, Rüştü'nün yanına gitti. İki kaleci birbirine sarılarak, maç öncesi başarılar diledi.

FENERBAHÇE: 2 - BEŞİKTAŞ: 1

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Gençerler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Ziegler, Selçuk (Dk. 83 Özer Hurmacı), Cristian, Mehmet Topuz (Dk. 72 Issiar Dia), Stoch, Caner (Dk. 59 Henri Bienvenu), Semih

Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, İbrahim, Egemen, İsmail, Ernst, Veli, Quaresma (Dk. 87 Mehmet Akyüz), Fernandes, Simao (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Edu (Dk. 68 Bebe)