'Kimsenin basın özgürlüğü perdesi arkasında İslam'ın kutsal değerlerini aşağılama hakkı yoktur'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kimsenin İslam'ın kutsal değerine ya da herhangi bir dinin kutsal değerine hakaret etme hakkı olmadığını belirterek, "Teröre karşı olduğumuz kadar İslam düşmanlığına da karşıyız, yabancı düşmanlığına da karşıyız'' dedi.

Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen ''100. Dönem Kaymakamlık Kursu Programı''na katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ''Fransa'da saldırıya uğrayan karikatür dergisinin yeni sayısında da tartışma yaratan karikatürlere yer verildiğine ilişkin eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine, dünyanın özellikle de Avrupa kıtasının çok hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

'İslamofobi'nin Avrupa'da yayıldığını görüyoruz'

Kurtulmuş, şunları söyledi: ''Bir tarafta İslam adına son derece kötü görüntülerin olduğu dönemdeyiz. Terörle kafa kesmeyle baskıyla zulümle İslam'ı eş anlamlı göstermeye çalışan birtakım faaliyetler. Ama aynı zamanda da islamofobinin çok ciddi bir şekilde Avrupa kıtasında yayılmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada herkesin çok hassas olması lazım. İslam karşıtlığına karşı buna zemin hazırlayacak hiçbir faaliyetin içerisinde olmaması lazım.



Nasıl Başbakanımız ve bizler bu dergiye yapılan saldırı dolayısıyla Fransa'daki yürüyüşe katıldıysak teröre karşı Türkiye'nin dayanışmasının gösterdiysek hiç kimsenin İslam'ın hiçbir kutsal değerine ya da herhangi bir dinin kutsal değerine hakaret etme hakkının olmadığını da açıkça ilan ediyoruz. Dolayısıyla aynı derginin terör saldırılarına bahane ederek tekrar İslam'ın kutsal değerlerine saldırıda bulunması asla kabul edilemez.

Teröre karşı olduğumuz kadar İslam düşmanlığına da karşıyız, yabancı düşmanlığına da karşıyız. Herhangi bir dinin onuruna, haysiyetine dokunacak olan çalışmalara da hiçbir şekilde müsamaha edilmemesi gerektiğini savunuruz. Dolayısıyla bu tür saldırılar, nasıl terör saldırısı bir insanlık suçuysa herhangi bir dine, inanca, mezhebe, etnik kökene saldırmak, hakaret etmek, aşağılamak da aynı şekilde insanlık suçudur.''

İslamofobinin de İslam karşıtlığının da insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ''Aynı şekilde İslam adına terörü kullanarak insanların ölümüne sebep olmak da insanlık suçudur. Bu anlamda bütün dünyayı hassas olmaya davet ediyorum'' diye konuştu.

'Kimsenin basın özgürlüğü perdesi arkasında İslam'ın kutsal değerlerini aşağılama hakkı yoktur'

Özellikle Fransa'daki olaylardan sonra Avrupalı liderlerin gösterdiği sağduyuyu takdir ettiğini dile getiren Kurtulmuş, ''Avrupalı liderlerden aynı şekilde şunu da bekliyoruz: Hiç kimsenin basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü perdesinin arkasında İslam'a, İslam'ın kutsal değerlerine hakaret etme, aşağılama hakkı yoktur. Bu kadar net, bu kadar açık bir şekilde tavrımızı ortaya koymak mecburiyetindeyiz'' değerlendirmesinde bulundu.

''Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir'' diyen Kurtulmuş, bir insanın inançlarına hakaret edenin de bütün insanlığın onurunu zedelemiş gibi olduğunu, bu saldırıların hepsinin karşısında duracaklarını, dünyanın da bu saldırıların karşısında olmasını beklemenin hakları olduğunu anlattı.

Dünyanın terörden kırıldığını, Türkiye'nin ateş çemberi içinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "çevresindeki ülkelerden kaynaklanan terör dolayısıyla da bıçağın sırtında bulunduğu bir noktada Türkiye'de halkın içine fitne sokmaya vesile olacak, kamplaşmaya sebep olacak herhangi bir adımı aklı başında hiç kimsenin atmaması gerektiğini" vurguladı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Kendisi öyle düşünüyor olabilir. Kendi iç dünyasında herhangi bir insan Hazreti Peygamberi sevmiyor olabilir. O onun inancı ile ilgili bir şeydir. İslam'ın kutsal değerlerine kendisini hiç bağlı hissetmiyor olabilir. Ama hiç kimseye 'Ben İslam'ın değerlerine inanmıyorum, İslam'ın peygamberine saygı duymuyorum' diye İslam'ın değerlerine ya da herhangi bir dini inanışa karşı aleni bir saldırı içerisinde bulunma hakkını vermez. Dolayısıyla bu Fransa'da olanla Türkiye'de olan arasında hiçbir şekilde ayrım içinde olmayız. Bu bir prensip meselesidir, insanlık meselesidir. Bu anlamda da herkesin son derece hassas olmasını, duyarlı olmasını tavsiye ederiz. Türkiye'nin büyük çoğunluğunun da böyle olduğunu biliyorum.''

Konuşmasının ardından kaymakamların sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, ''Fransa'da yaşanan terör saldırıları'' ile ilgili bir soru üzerine, ''Biz o karikatür dergisinde o terbiyesizce, seviyesizce yapılan karikatürleri asla benimsemiyor ve onlara karşı vakti zamanında da reaksiyonumuzu gösterdiysek ama hiçbir şekilde de o insanlar bir karikatür çizdi diye onları öldürmeyi de asla caiz görmeyiz'' diye konuştu.