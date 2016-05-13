Kimseler duymasın: Soma tekmecisi Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in portresine erişim yasağı!

13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Soma'ya giden ve burada madenci Erdal Kocabıyık'a attığı tekmeyle tüm dünyada gündem olan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in T24'te yayımlanan portresine erişim engeli getirildi.

Yerkel'in AKP çevreleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hikâyesine ilişkin bilgilerin yer aldığı 29 Mayıs 2014'te "Akçura makalesinden müşavirliğe tekmeci Yusuf Yerkel'in portresi" başlığıyla yayımlanan portre, T24'e tebligat yapılmadan, Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla yayından kaldırıldı. Yerkel, Aralık 2015'te de mahkemeye başvurarak Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan yorumları kaldırtmıştı.

Tekmelediği madenciye

10 ay hapis cezası verildi

Yerkel'in, attığı tekme sonrası "fiili müdahaleye maruz kaldığı" iddiasıyla aldığı 7 günlük "iş göremez" raporu tartışmalara sebep olmuştu. Ancak olay sonrasında ortaya çıkan yeni kamera kayıtlarında müşavirin herhangi bir fiili müdahaleye maruz kalmadığı ortaya çıkmıştı. Yerkel'in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık ise para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.