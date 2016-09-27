'Kimse Yok Mu' derneğine 'FETÖ' operasyonu; 41 gözaltı

Kurban bağışı paralarını 'FETÖ'ye aktardığı iddiasıyla "Kimse Yok Mu" derneği hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı dernek başkanı İsmail Cingöz'ün de bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 121 kişiden 41'i yakalandı. 77 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar kapsamında İstanbul merkezli 18 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin tespit edilen adreslerinde arama yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dernek yöneticilerinin toplanan kurban paralarını illegal yollardan yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörün finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Dernekler kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

41'i yakalandı

Soruşturma kapsamında, 18 ilde operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticisi ve üyesi 41 kişi yakalandı.

77 kişi yurt dışında

Şüphelilerden 77'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de farklı soruşturmalardan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Bir şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Dernek yöneticilerinin "toplanan kurban paralarını illegal yollardan yurt dışına çıkardıkları" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörün finansmanının önlenmesine dair kanunamuhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dernekler kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.