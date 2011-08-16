-Kimse Yok Mu Derneğinden Somali'ye yardım İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Kimse Yok Mu Derneği, açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'de günlük ortalama 60 bin kişiye yardım ulaştırıyor. Dernekten yapılan açıklamada, 26 Temmuz'dan bu yana Somali'de bulunan ekibin çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilerek, ilk etapta 9 bin 500 adet gıda paketinin dağıtıldığı, ramazan ayının başından itibaren iftar ve sahur yemeklerinin de verildiği kaydedildi. Açıklamada, 4 aşevinde günlük 12 bin aileye yemek ulaştırıldığı ifade edilerek, ailelerin ortalama 5 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde günlük olarak yardım alan kişi sayısının 60 bini bulduğu, günlük 88 adet küçükbaş hayvan kesilerek etlerinin aşevlerine servis edildiği ve 2 bin 400 çocuğa çocuk maması dağıtımı yaptıkları bildirildi. Mersin Limanı'ndan 4 Ağustos'ta gönderilen 7 konteynerde temel gıda yardım malzemeleri bulunduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 160 tonluk yardım için Somali'de depo kiralandığı ve yardımlarda çalışan gönüllüler için de ev tutulduğu, gelecek hafta limandan 3 bin 700 tonluk geminin gönderilmesi konusunda çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, özellikle kuru gıda, yazlık çocuk ayakkabısı, terlik, deterjan, sabunun bulunduğu ihtiyaç listesinin ön plana çıktığı ifade edilerek, destek olmak isteyen hayırseverlerin dernekle irtibata geçmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kimse Yok Mu Derneği Genel Başkanı Ünal Öztürk, Somali'deki felaketin ciddi boyutlara ulaştığını ve salgın hastalık tehlikesinin baş gösterdiğini belirterek, her gün 60 bin kişiye sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirdiklerini, gelen yardım sayesinde bu miktarı 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Öztürk, bugün Kimse Yok Mu gönüllüsü doktorlarının ilaç yardımlarıyla Somali'ye hareket edeceğini belirtti. Açıklamada, kumanya bedelinin 60 TL, 35 dolar ve 25 avro olduğu belirtilerek, ''www.kimseyokmu.org.tr'' internet adresinden online bağış yapmak isteyenlerin açıklama bölümüne ''ACLIK'' yazmasının yeterli olacağı, ayrıca Turkcell, Avea ve Vodafone hatlarından ''ACLIK'' yazıp 5777'ye SMS atarak 5 TL bağışlanabileceği, ''Kumanya'' yazıp 5777'ye SMS göndererek bağış yapılabileceği ve toplam 12 SMS gönderildiğinde bir kumanya bağışlanmış olunacağı kaydedildi. Açıklamada, ayrıntılı bilginin ''www.kimseyokmu.org.tr'' adresinden alınabileceği bildirildi.