"Kimse param yok demesin valla, herkesin Bodrum'da evi var" diyen Demet Akalın, tepkiler sonrası özür diledi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde tatil beldelerine giden vatandaşlara kızıp "Kimse 'param yok' demesin. Vallahi herkesin Bodrum'da evi var" diyen şarkıcı Demet Akalın, tepkilerin ardından "Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile "Sabah Sabah" programında tam kapanma kısıtlamaları gündeme geldi. Demet Akalın ve Alişan; Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.

Bir an önce Koronavirüs'ten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" diye konuştu.

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" diye konuştu.

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, "Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim" dedi.