Kimse ‘eşin öldü’ diyemedi

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanıp can veren kişinin cep telefonu kayıtları yürekleri burktu. Çalan telefonu açıp ölüm haberini kimse veremedi.



Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde, evli ve 1 çocuk babası elektrik mühendisi 49 yaşındaki İbrahim Yılmaz'ın kullandığı otomobil, zeminin kaygan olması ve dikatsizlik nedeniyle kontrolden çıkıp 40 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Yılmaz olay yerinde can verirken, telefonuna `Aşkım' diye kaydettiği eşi 47 yaşındaki Emine Yılmaz'dan gelen 6 arama yürek burktu. Jandarma ekipleri, Uğur Baş'a ait `Ölüme Beş Kala' adlı şarkının melodisi çalan cep telefonunu açıp mühendisin eşine acı haberi veremedi. Hastaneye kızıyla birlikte gelen Emine Yılmaz, durumu öğrenince sinir krizi geçirdi.



Bodrum'da özel bir şirkette elektrik mühendisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Yılmaz, dün saat 23.00 sıralarında, işyerine ait 34 ELY 38 plakalı otomobille tek başına, Gündoğan Beldesi'ndeki evine doğru yola çıktı. Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Bodrum- Gündoğan karayolunun Torba Demir Mevkii'nde aşırı yağmur ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkıp kayarak 40 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Emniyet kemerini takmadığı anlaşılan sürücü Yılmaz, çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin arka camından fırlayıp can verdi.



Telefonu 6 kez çaldı



Kaza çevreden geçen sürücüler tarafından 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yaklaşık yarım saat sonra, jandarmanın kaza yerinden topladığı Yılmaz'a ait eşyaların arasında çalan bir cep telefonu ise tüm dikkatleri buraya yönlendirdi. Yılmaz'ın, `Aşkım' diye kaydettiği eşinden gelen arama yürekleri burktu. Jandarma ekipleri, Uğur Baş'a ait `Ölüme Beş Kala' adlı şarkının melodisiyle çalan cep telefonunu açıp mühendisin eşine acı haberi veremedi. Telefon 6 ayrı kez uzun uzun çalarken, ekrandaki `Aşkım' yazısı da dikkati çekti. En sonunda, savcının da incelemesini tamamlamasının ardından mühendisin eşi Emine Yılmaz'a telefon açılıp, "Eşiniz kaza yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelmenizi rica ediyoruz" denildi.



Öldüğünü hastanede öğrendi



Eşinin öldüğünden haberi olmayan Emine Yılmaz, kızı 18 yaşındaki Ayşe ve yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede, şaşkınlık içerisinde ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Ardından durumu tahmin edince sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Emine Yılmaz, hastanede tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Emine Yılmaz'ın ifadesinde, "Eşim işinden çıkınca eve geleceğini söylemişti. Yol yaklaşık yarım saat sürüyordu. Hava yağışlı, gecikmiş olabilir diye düşündüm. Ancak bir saati geçince tereddüt etmeye başladım. Ardından açtığım telefonlara da cevap gelmeyince çok merak ettim" dediği belirtildi.