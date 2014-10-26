'Kimse devletin güvenlik güçleriyle teröristleri aynı zeminde göremez'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, isim vermeden HDP'yi eleştirdi. Davutoğlu, "Kimse devletin meşru güvenlik güçleriyle teröristleri aynı zeminde, düzlemde göremez. 'Şurada teröristlere dönük bir operasyonda 3 terörist öldürüldü diye misilleme' gibi bir mantığı kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik saldırıyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Davutoğlu, "Hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

Kahramanmaraş’ta konuşan Davutoğlu, HDP'yi isim vermeden de eleştirdi. Davutoğlu, "Kimse devletin meşru güvenlik güçleriyle teröristleri aynı zeminde, düzlemde göremez. 'Şurada teröristlere dönük bir operasyonda 3 terörist öldürüldü diye misilleme' gibi bir mantığı kabul etmemiz mümkün değildir. Hain saldırıyı gerçekleştirenler mutlaka cezalandırılacaktır" diye konuştu.

Davutoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Eğer teröristler bir baraj inşaatına saldırırsa oradaki güvenlik güçlerimizin görevi onları durdurmaktır. Ülke güvenliğine saldırmak isteyenler hak ettikleri cevabı alacaklardır. Başta Valimiz yetkililerin her birine aynı talimatı verdim: Bu haince eylemi gerçekleştirenler takip edilecek ve ha ettikleri cezayı bulacaklar."

"Kim ne tuzak kurarsa kursun, bizim yeni Türkiye'yi inşa vizyonumuz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Hiçbir güç bizi bu kararlı yoldan alıkoyamayacaktır. Kimse Türkiye'yi çevredeki ülkelerin kaos kıskacına, girdabına sokamaz, sokmaya da cesaret edemeyecek. İç barışı temin edeceğiz, kamu düzenini teminat altına alacağız, çözüm sürecini de kararlılıkla sürdüreceğiz."