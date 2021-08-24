"Kimse benden iyi duvar öremez" demişti; Trump'ın sınır duvarı muson yağmurlarında büyük hasar gördü

Eski ABD başkanı Donald Trump, 2015'teki başkanlık kampanyasının başında, "Kimse benden iyi duvar öremez" demişti. "Meksika duvarına yapılacak duvar", ABD'nin Trumplı yıllarının en tartışmalı başlıklarındandı.

Trump, güney sınırına inşa edilecek bu "harika" duvarın, "geçilemez, uzun, güçlü ve güzel" olacağını iddia etmişti. İnşa edilen duvarın Arizona'daki bölümünün son fotoğrafları bu söylemleri tekrar gündeme getirdi.

Gizmodo tarafından yayımlanan fotoğraflarda zaten bitirilemeyen duvarın muson yağmurları sebebiyle büyük hasar gördüğü görülüyor.

Cuenca de Los Ojos Direktörü José Manuel Pérez Cantú, en az altı taşkın kapağının kırıldığını ifade etti.

Gizmodo, hasarın duvarın acele bir şekilde inşa edilmesi ve çevre faktörlerinin dikkate alınmaması nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Ocak ayında ABD Başkanı Joe Biden, duvarın yapımının dondurulmasını istemiş ve ne kadar harcama yapıldığına dair bir değerlendirme talep etmişti.